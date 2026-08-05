В ОП считают, что закон о цифровых валютах позволит обелить рынок криптовалют

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Подписанный президентом федеральный закон о цифровых валютах позволит обелить рынок расчетов в криптовалютах. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
«Закон “О цифровых валютах и цифровых правах” закладывает основы для систематизации и обеления рынка расчетов в криптовалютах, четко назовет тех, кто сможет легально заниматься этой деятельностью в Российской Федерации», — сказал Машаров.
Он отметил, что отсутствие правового регулирования, внешнее санкционное давление создало предпосылки для существенного роста криптоиндустрии в России, теперь ей предстоит пройти проверку на соответствие закону и надзору государственными органами.
«В процессе обсуждения и в ходе работы над законопроектом ключевым для меня как руководителя Центра правовой поддержки пострадавших от дистанционного мошенничества, нелегальных финансовых операций и незаконных азартных игр являлся вопрос будущего криптообменников в нашей стране», — сказал Машаров.
Он отметил, что по данным правоохранительных органов легализация денежных средств, добытых преступным путем, в том числе за счет хищения средств у граждан в результате телефонного мошенничества, осуществляется за счет криптообменников. «По тексту закону это будут организации, осуществляющие обмен цифровой валютой. Надеюсь, что принятые в результате данного закона меры будут направлены на пресечение нелегальных практик и формирование стимулов для добросовестного поведения», — сказал член ОП.
Он подчеркнул, что общественники будут мониторить правоприменение в разрезе соотношения количества легальных и нелегальных криптообменников, а также информировать правоохранительные органы о выявленных случаях продолжения безлицензионной деятельности. «Скажу прямо, что ждал принятия именно этого закона, так как выводы денег от телефонных мошенников за рубеж, прежде всего, на Украину через криптообменники резко сократится. А с учетом уже регулируемого промышленного майнинга рынок цифровых валют обеспечит ощутимый положительный эффект для финансовой и технологической отраслей, защитит права участников рынка и придаст импульс для российских разработок цифровой инфраструктуры», — сказал Машаров.
О законе.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который впервые комплексно регулирует обращение цифровых валют и цифровых прав в России. Документ устанавливает правила работы криптообменников, цифровых депозитариев и участников рынка, а также определяет условия покупки криптовалют для инвесторов.
Закон регулирует отношения, связанные с организацией обращения, учетом и хранением цифровых валют и иностранных цифровых инструментов, майнингом, выпуском и обращением цифровых прав, а также деятельностью операторов информационных систем, в которых выпускаются цифровые финансовые активы, организаций по обмену цифровых валют, цифровых депозитариев, брокеров, управляющих компаний, организаторов торгов и клиринговых организаций.