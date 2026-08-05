В ОП считают, что закон о цифровых валютах позволит обелить рынок криптовалют

Он подчеркнул, что общественники будут мониторить правоприменение в разрезе соотношения количества легальных и нелегальных криптообменников, а также информировать правоохранительные органы о выявленных случаях продолжения безлицензионной деятельности. «Скажу прямо, что ждал принятия именно этого закона, так как выводы денег от телефонных мошенников за рубеж, прежде всего, на Украину через криптообменники резко сократится. А с учетом уже регулируемого промышленного майнинга рынок цифровых валют обеспечит ощутимый положительный эффект для финансовой и технологической отраслей, защитит права участников рынка и придаст импульс для российских разработок цифровой инфраструктуры», — сказал Машаров.