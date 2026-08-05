Россияне смогут вносить наличные через банкомат в другом банке: когда заработает новый сервис

У россиян появится возможность вносить наличные через банкомат одного банка на свой счет в другой кредитной организации. Новый сервис заработает с 1 октября 2026 года. Такую информацию озвучили РИА Новости в пресс-службе Центробанка.
«С 1 октября 2026 года банки смогут предлагать клиентам сервис, который дает возможность внести наличные через банкомат одного банка и зачислить их на свой счет в другом банке (cash-in)», — проинформировали в пресс-службе Банка России.
Там уточнили, что новая функция будет реализована с помощью Системы быстрых платежей. В то же время возможность подключения сервиса остается на усмотрение банков, подчеркнули в ЦБ.
По данным регулятора, за одну операцию можно будет внести не более 25 тысяч рублей, в течение одного дня — не более 50 тысяч, а за месяц — не более 200 тысяч.
Сайт KP.RU писал, что с сентября 2027 года все банки в России будут обязаны предоставлять клиентам полную и прозрачную информацию о своих продуктах и услугах, включая условия обслуживания карт, переводов и кредитования.
С 1 августа 2026 года по 31 марта 2027 года в России стартует эксперимент по использованию платежных карт «Мир» для получения социальных льгот многодетными семьями, пенсионерами, инвалидами и студентами. После привязки карты к аккаунту на Госуслугах государственные льготы будут предоставляться по ней автоматически.