SpaceX получила контракты на $6 млрд по программе Starshield

«Что касается государственного сектора, во втором квартале мы заключили контракты более чем на $6 млрд, они нацелены на поддержку крупных программ Космических сил по обеспечению нашей страны критически важными средствами связи и наблюдения. Мы видим потенциал для еще большего роста в этом секторе», — сказала Шотвелл в ходе аудиоконференции по итогам публикации квартальной отчетности компании.
Согласно обнародованному 4 августа отчету SpaceX, контракты на $6 млрд касаются сети спутников Starshield.
В марте 2024 года агентство Reuters сообщало, что SpaceX занимается созданием сети из сотен спутников в рамках засекреченного контракта с американской разведкой. 19 февраля 2025 года Маск заявил, что Starshield уже используется для обеспечения национальной обороны США.