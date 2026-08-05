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SpaceX получила контракты на $6 млрд по программе Starshield

Президент компании Гвинн Шотвелл заявила, что видит потенциал для большего роста в этом секторе.

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Компания SpaceX во втором квартале 2026 года получила от правительства США контракты на $6 млрд на развитие военной спутниковой системы Starshield. Об этом заявила президент SpaceX Гвинн Шотвелл.

«Что касается государственного сектора, во втором квартале мы заключили контракты более чем на $6 млрд, они нацелены на поддержку крупных программ Космических сил по обеспечению нашей страны критически важными средствами связи и наблюдения. Мы видим потенциал для еще большего роста в этом секторе», — сказала Шотвелл в ходе аудиоконференции по итогам публикации квартальной отчетности компании.

Согласно обнародованному 4 августа отчету SpaceX, контракты на $6 млрд касаются сети спутников Starshield.

В марте 2024 года агентство Reuters сообщало, что SpaceX занимается созданием сети из сотен спутников в рамках засекреченного контракта с американской разведкой. 19 февраля 2025 года Маск заявил, что Starshield уже используется для обеспечения национальной обороны США.

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