SpaceX получила контракты на $6 млрд по программе Starshield

«Что касается государственного сектора, во втором квартале мы заключили контракты более чем на $6 млрд, они нацелены на поддержку крупных программ Космических сил по обеспечению нашей страны критически важными средствами связи и наблюдения. Мы видим потенциал для еще большего роста в этом секторе», — сказала Шотвелл в ходе аудиоконференции по итогам публикации квартальной отчетности компании.