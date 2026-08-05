Аналитики выяснили, как выросли обороты МСБ в первой половине 2026 года

«Предприниматели сегодня сосредоточены не на масштабировании бизнеса, а на сохранении рентабельности. Проще говоря, основная задача бизнеса — выжить и не закрыться. Высокая стоимость денег, снижение потребительской активности и рост издержек заставляют компании очень внимательно считать, а также оптимизировать свои расходы, — отмечает генеральный директор ERP-системы “Мойсклад” Аскар Рахимбердиев. — Однако кризис всегда рождает интересные решения и новые возможности, сейчас все внимание направлено на ИИ. Думаю, что искусственный интеллект сможет значительно поменять паттерны потребительского поведения. Те из предпринимателей, кто первыми поймают этот тренд и предложат покупателям новый подход, смогут освоить новый рынок. Малый бизнес традиционно более гибкий и умеет осваивать новое быстрее, чем крупные компании».