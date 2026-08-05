Аналитики выяснили, как выросли обороты МСБ в первой половине 2026 года

МОСКВА, 5 августа. ТАСС/. Обороты малого и среднего бизнеса в России в первой половине года выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, следует из данных ERP-системы для «МСБ мойсклад» (есть в распоряжении ТАСС).
Аналитический центр «Моегосклада» провел исследование, в котором оценил обороты 50 тыс. компаний, клиентов сервиса, малого и среднего бизнеса по всей России, занятых в традиционной рознице, онлайн-торговле и производстве. Сравнили средние обороты компаний за шесть месяцев 2026 года с аналогичным периодом 2025 года.
«Оценка по каналам продаж показала, что лидирующие позиции по увеличению выручки демонстрирует онлайн-торговля, рост оборотов за год составил 17%, традиционная розница — 6%», — сообщили авторы исследования.
Высокий рост оборотов у маркетплейсов объясняется в первую очередь резким ростом цен, связанных с повышением комиссий и налогов, а также с ростом этого канала продаж. Объем рынка достиг рекордных 11,5 трлн рублей — он закрепил за собой статус одного из наиболее динамичных секторов экономики. При этом маржинальность категорий снижается, заработать на маркетплейсах становится возможным лишь на больших объемах, отмечают эксперты.
В 2026 году малый бизнес не демонстрирует резкого снижения оборотов, рынок растет на уровне инфляции.
Рост продаж МСБ в регионах.
Аналитики компании также назвали топ-10 регионов, в которых выручка бизнеса растет (средний оборот на компанию). В их числе Белгородская область — 20,3%; Оренбургская область — 19,3%; Омская область — 18,3%; Алтайский край — 17,8%; Ростовская область — 16%; Краснодарский край — 13,5%; Новосибирская область — 12,9%, Пермский край — 12,5% и Воронежская область — 12,3%.
В Москве обороты показывают рост на 10,4%, в Московской области — 9%, в Санкт-Петербурге — 7,7%, в области — 0,2%.
«Предприниматели сегодня сосредоточены не на масштабировании бизнеса, а на сохранении рентабельности. Проще говоря, основная задача бизнеса — выжить и не закрыться. Высокая стоимость денег, снижение потребительской активности и рост издержек заставляют компании очень внимательно считать, а также оптимизировать свои расходы, — отмечает генеральный директор ERP-системы “Мойсклад” Аскар Рахимбердиев. — Однако кризис всегда рождает интересные решения и новые возможности, сейчас все внимание направлено на ИИ. Думаю, что искусственный интеллект сможет значительно поменять паттерны потребительского поведения. Те из предпринимателей, кто первыми поймают этот тренд и предложат покупателям новый подход, смогут освоить новый рынок. Малый бизнес традиционно более гибкий и умеет осваивать новое быстрее, чем крупные компании».