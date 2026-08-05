Икра горбуши обвалилась в цене на 7% на фоне рекордного вылова

В то же время остальные виды лососевой икры демонстрируют устойчивый рост цен. Икра нерки подорожала на 17% — до 11,4 тыс. рублей за килограмм, ее цена на продукцию нынешней путины достигает 14,7 тыс. рублей. Икра кеты прибавила 14%, ее средняя стоимость составляет 11,2 тыс. рублей, а за свежевыловленную рыбу — 16,3 тыс. рублей. Кижучья икра выросла в цене на 13%, теперь ее отпускная цена — 12,6 тыс. рублей.