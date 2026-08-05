Трутнев поручил согласовать финансирование флота для Северного морского пути

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил урегулировать разногласия между госкорпорацией «Росатом», Минтрансом и Минфином по финансовой модели создания собственного дноуглубительного флота для работы на Северном морском пути (СМП).
«Дноуглубительный флот для работы в акватории Северного морского пути будет создан. Сегодня были некоторые разночтения по финансовой модели. Не все сошлось в экономике между ГК “Росатом”, Минтрансом и Минфином. Я соответствующие просьбы нашим коллегам сформулировал. В течение недели мы доведем до конца поручение президента Российской Федерации по созданию собственного дноуглубительного флота», — сказал Трутнев.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с «Росатомом» и «Новатэком» рассмотреть вопрос о приобретении в 2026 году дноуглубительного флота для работ в акватории Северного морского пути за счет средств «Новатэка» с последующей компенсацией затрат.