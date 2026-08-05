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Трутнев рассказал о преимуществах дноуглубительного флота для РФ

Вице-премьер отметил, что такой флот позволит России сохранить грузопоток по Северному морскому пути на запланированном уровне.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Строительство собственного дноуглубительного флота позволит России сохранить грузопоток по Северному морскому пути на запланированном уровне. Об этом сообщил журналистам вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

«В период с 2020 года по настоящее время ГК “Росатом” выполнен большой объем дноуглубительных работ в порту Сабетта. Мы должны выполнить работу по строительству собственного дноуглубительного флота. Это позволит сохранить грузопоток на запланированном уровне», — сказал Трутнев.

Вице-премьер отметил, что вопрос создания собственного дноуглубительного флота обсуждается в рамках исполнения поручения президента РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Росатомом и «Новатэком» рассмотреть вопрос о приобретении в 2026 году дноуглубительного флота для работ в акватории Северного морского пути за счет средств «Новатэка» с последующей компенсацией затрат.

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