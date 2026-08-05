Трутнев рассказал о преимуществах дноуглубительного флота для РФ

«В период с 2020 года по настоящее время ГК “Росатом” выполнен большой объем дноуглубительных работ в порту Сабетта. Мы должны выполнить работу по строительству собственного дноуглубительного флота. Это позволит сохранить грузопоток на запланированном уровне», — сказал Трутнев.