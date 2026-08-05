3 млрд рублей планируется инвестировать в новое производство в Арзамасе

Предприятие по производству фрикционных дисков планируется построить на территории Арзамаса. Соответствующая информация размещена на инвестиционном портале Нижегородской области.
«Данный вид продукции широко применяется в машиностроении и народном хозяйстве, в медицине и оборонной промышленности», — говорится в сообщении.
Прогнозируемый устойчивый рост мирового рынка фрикционных дисков составляет 4,8% в год.
«Высокий спрос на российском рынке, обусловленный ростом автопарка, постоянным обновлением коммерческого транспорта и спецтехники, а также ужесточением требований к безопасности», — отмечают разработчики проекта.
Предприятие собираются разместить вблизи с. Пешелань.
Создание производства потребует 3 млрд рублей инвестиций. Будет создано 100 новых рабочих мест.
Сейчас проект находится на стадии бизнес-планирования.
Ранее совет по земельным отношениям одобрил 16 проектов на более чем 8 млрд рублей в Нижегородской области.