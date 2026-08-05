Послабления для иностранных производителей медизделий продлили на год

Инициатива о переносе сроков была подготовлена после обращений объединений зарубежных производителей. В документах к поправкам уточнялось, что из-за санкционных ограничений против РФ участники рынка столкнулись с трудностями при оформлении и обновлении необходимых документов, на что требуется дополнительное время. В противном случае отсутствие представителя создает риски для обращения медизделий — именно на них возложены функции по взаимодействию с регуляторами, мониторингу безопасности и пострегистрационному контролю.