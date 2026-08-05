Микрорайон Владивостока частично остался без воды на фоне конфликта УК и «Примводоканала»

Три дня назад в подвале дома № 25 по улице Постышева прорвало трубу, что привело к остановке холодного водоснабжения в соседних домах. По данным сервиса отключений воды и света в городе от VL.ru, количество адресов в зоне отключения растёт. К 10:15 5 августа домов без холодной воды стало уже 10: Постышева, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; Гамарника, 9, 24, 26 «А». Изначально воду отключили только в четырёх домах, при этом в доме, где произошла авария, её не перекрывали.