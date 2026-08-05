Микрорайон Владивостока частично остался без воды на фоне конфликта УК и «Примводоканала»

Три дня назад в подвале дома № 25 по улице Постышева прорвало трубу, что привело к остановке холодного водоснабжения в соседних домах. По данным сервиса отключений воды и света в городе от VL.ru, количество адресов в зоне отключения растёт. К 10:15 5 августа домов без холодной воды стало уже 10: Постышева, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; Гамарника, 9, 24, 26 «А». Изначально воду отключили только в четырёх домах, при этом в доме, где произошла авария, её не перекрывали.
Горячее водоснабжение в микрорайоне было отключено ещё в сезон гидравлических испытаний и ремонтных работ на теплосетях, которые планируют завершить только к 4 сентября. Прокуратура взяла на контроль проведение аварийно-восстановительных работ на водопроводных коммуникациях и организацию подвоза воды жильцам. По результатам проверки будет принят комплекс мер.
Жильцы связывают затягивание работ с конфликтом между управляющей организацией и «Приморским водоканалом». Представители обоих предприятий утверждают, что лопнувшая труба находится в зоне ответственности оппонентов, поэтому аварийно-восстановительные работы не начаты, сроки завершения и ответственные за ремонт неизвестны. За дом № 25 по улице Постышева отвечает УР «Арго».
Губернатор Приморья Олег Кожемяко предлагал возродить муниципальные управляющие организации (ЖЭКи) для передачи им жилого фонда коммерческих управляющих компаний, которые не справляются со своими обязанностями. Однако во Владивостоке уже есть такое предприятие — «Центральный», на которое жалобы поступают так же часто, как и на коммерческих конкурентов.
«Центральному» передают не только дома частных УК, лишившихся лицензий, но и старые дома с частичными удобствами, аварийные недорасселённые бараки и жилой фонд удалённых островных территорий.