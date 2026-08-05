Акции SpaceX снижались на 9% после публикации отчетности

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Акции компании SpaceX демонстрировали снижение на 9% в ходе постмаркета на бирже Nasdaq, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена на фоне публикации первого квартального отчета после IPO.
По данным к 00:42 мск, акции компании снижались на 9%, до $114,05 за бумагу. К 02:42 мск акции замедлили снижение и торговались на уровне $116,47 за бумагу (-7,07%).
SpaceX в первом квартальном отчете после публичного размещения своих акций на бирже сообщила о чистых убытках в $541 млн. Выручка за квартал составила $7,8 млрд, что на 92% больше, чем за аналогичный период 2025 года, указывается в отчете.
SpaceX вышла на IPO в июне. Сначала акции компании взлетели до $225,6, но затем неоднократно снижались. 4 августа они закрылись на отметке $125,33.