В Приморье заявили о постепенном движении к созданию порта-хаба

«Совершенно понятно, что у нас такая возможность существует. Совершенно понятно, что реализация этой возможности — дело очень непростое. Если это оформлять в виде какого-то проекта, то будет очень необычный проект — нетиповой, он не вписывается в текущие рамки прохождения обычных проектов. Понятно, что это история взаимодействия большого количества компаний вместе с властью — достаточно сложная стратегия и тактика. Но вокруг нас находятся Китай, Япония и Корея, которые этот путь прошли — у них такие транспортно-логистические объекты существуют, они сформированы. За счет этого они интегрированы в реальную мировую логистику. Мы стоим на подступах к ней», — рассказал корреспонденту ТАСС Холоша.