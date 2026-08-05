В Приморье заявили о постепенном движении к созданию порта-хаба

ВЛАДИВОСТОК, 5 августа. /ТАСС/. Создание порта-хаба на юге Приморского края — крупного логистического центра, входящего в мировую систему магистральных трансокеанских и трансконтинентальных перевозок — является важным шагом не только для региона, но и для страны в целом. При этом край начал движение в данном направлении, рассказал ТАСС министр международных и внешнеэкономических связей Приморья Константин Сидоренко.
«Первое — [для создания порта-хаба нужно] разработать стратегию, то есть принять решение, куда мы движемся. Концептуально определиться, что нам интересно развитие именно этого направления. Дальше — разработка нормативно-правовой базы, поиск инвестора и строительство инфраструктуры. Да, мы идем [в этом направлении]. В том числе реконструкция инфраструктуры ВМТП (Владивостокский морской торговый порт — прим. ТАСС) и Владморрыбпорта — это, в принципе, звенья одной цепи», — сказал Сидоренко.
Он добавил, что для создания порта-хаба потребуется как развитие действующей инфраструктуры, так и создание новых объектов. Современный хаб должен представлять собой объединение портовых мощностей, расположенных на юге Приморья.
О важности создания такого объекта говорили в рамках выездной сессии ежегодного форума «Инфраструктура портов: строительство, модернизация, эксплуатация», которая прошла во Владивостоке. Директор Морского инженерного центра МГУ им. адм. Г. И. Невельского Михаил Холоша подчеркнул, что современная транспортно-логистическая инфраструктура необходима для эффективной работы международной территории опережающего развития (МТОР), однако процесс создания в регионе порта-хаба будет сложным.
«Совершенно понятно, что у нас такая возможность существует. Совершенно понятно, что реализация этой возможности — дело очень непростое. Если это оформлять в виде какого-то проекта, то будет очень необычный проект — нетиповой, он не вписывается в текущие рамки прохождения обычных проектов. Понятно, что это история взаимодействия большого количества компаний вместе с властью — достаточно сложная стратегия и тактика. Но вокруг нас находятся Китай, Япония и Корея, которые этот путь прошли — у них такие транспортно-логистические объекты существуют, они сформированы. За счет этого они интегрированы в реальную мировую логистику. Мы стоим на подступах к ней», — рассказал корреспонденту ТАСС Холоша.