Названа самая доверчивая к отзывам в приложениях категория россиян

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Пользователи старше 45 лет чаще других возрастных групп доверяют отзывам других пользователей в приложениях, тогда как рекомендации блогеров лучше работают на самой молодой аудитории. Об этом говорится в исследовании компания Buzzoola (входит в МТС AdTech), которое есть в распоряжении ТАСС.
«Оказалось, что люди старше 45 лет чаще других возрастных групп верят отзывам других пользователей — среди них так ответили около 25%», — говорится в исследовании. Известные бренды вызывают больше доверия у респондентов старше 55 лет (31%), среди аудитории 45−54 лет — 22%. Рекомендациям блогеров доверяют 19% молодых пользователей 18−24 лет, отмечают эксперты.
По данным аналитиков, при этом большинство россиян (54%) после интересной рекламы в приложении не совершают никаких действий. Среди пользователей 35−44 лет таких 24%, тогда как среди молодежи 18−24 лет — лишь 12%. При этом молодые пользователи и аудитория 55+ чаще других покупают сразу — 26% и 31% соответственно против 10% среди 35−44-летних.
«Данные опроса подтверждают необходимость омниканального подхода в маркетинге: вызвать интерес недостаточно. Нужно “догонять” пользователя в разных каналах, но при этом важно учитывать специфику восприятия рекламы разными поколениями», — пояснил генеральный директор Buzzoola Виталий Желяпов. По его словам, для возрастных групп 35+ нативная подача работает как полезная рекомендация, а не как прерывание, что кратно повышает доверие.
Наиболее раздражающим фактором рекламы респонденты назвали слишком частое ее появление (23%). При этом для старшего поколения (55+) и людей 35−44 лет причиной удаления приложения может стать большое количество полноэкранной рекламы — об этом сообщили по трети пользователей из каждой группы, тогда как среди молодежи 18−24 лет таких всего 11%. Навязчивую персонализацию как негативный фактор чаще всего отмечают россияне старше 55 лет (27%).