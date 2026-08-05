Названа самая доверчивая к отзывам в приложениях категория россиян

Наиболее раздражающим фактором рекламы респонденты назвали слишком частое ее появление (23%). При этом для старшего поколения (55+) и людей 35−44 лет причиной удаления приложения может стать большое количество полноэкранной рекламы — об этом сообщили по трети пользователей из каждой группы, тогда как среди молодежи 18−24 лет таких всего 11%. Навязчивую персонализацию как негативный фактор чаще всего отмечают россияне старше 55 лет (27%).