Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа самая доверчивая к отзывам в приложениях категория россиян

Речь идет о пользователях старше 45 лет, заявили в компании Buzzoola.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Пользователи старше 45 лет чаще других возрастных групп доверяют отзывам других пользователей в приложениях, тогда как рекомендации блогеров лучше работают на самой молодой аудитории. Об этом говорится в исследовании компания Buzzoola (входит в МТС AdTech), которое есть в распоряжении ТАСС.

«Оказалось, что люди старше 45 лет чаще других возрастных групп верят отзывам других пользователей — среди них так ответили около 25%», — говорится в исследовании. Известные бренды вызывают больше доверия у респондентов старше 55 лет (31%), среди аудитории 45−54 лет — 22%. Рекомендациям блогеров доверяют 19% молодых пользователей 18−24 лет, отмечают эксперты.

По данным аналитиков, при этом большинство россиян (54%) после интересной рекламы в приложении не совершают никаких действий. Среди пользователей 35−44 лет таких 24%, тогда как среди молодежи 18−24 лет — лишь 12%. При этом молодые пользователи и аудитория 55+ чаще других покупают сразу — 26% и 31% соответственно против 10% среди 35−44-летних.

«Данные опроса подтверждают необходимость омниканального подхода в маркетинге: вызвать интерес недостаточно. Нужно “догонять” пользователя в разных каналах, но при этом важно учитывать специфику восприятия рекламы разными поколениями», — пояснил генеральный директор Buzzoola Виталий Желяпов. По его словам, для возрастных групп 35+ нативная подача работает как полезная рекомендация, а не как прерывание, что кратно повышает доверие.

Наиболее раздражающим фактором рекламы респонденты назвали слишком частое ее появление (23%). При этом для старшего поколения (55+) и людей 35−44 лет причиной удаления приложения может стать большое количество полноэкранной рекламы — об этом сообщили по трети пользователей из каждой группы, тогда как среди молодежи 18−24 лет таких всего 11%. Навязчивую персонализацию как негативный фактор чаще всего отмечают россияне старше 55 лет (27%).