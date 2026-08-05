В ГД призвали выдавать льготные кредиты продавцам с Wildberries после атак ВСУ

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Льготные кредиты под 2−3% нужно выдавать предпринимателям и самозанятым, пострадавшим от ударов ВСУ по логистическим центрам Wildberries. Такое мнение высказал ТАСС председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Правительство РФ должно разработать специальную программу помощи предпринимателям и самозанятым, пострадавшим от ударов ВСУ по Wildberries и другим объектам экономики. “Справедливая Россия” давно предлагает ввести систему государственного микрокредитования под 2−3% — почему бы не сделать такую программу для предпринимателей и самозанятых», — сказал Миронов.
По его мнению, в сложившейся ситуации государство должно поддержать людей, малые и средние предприятия, «от благополучия которых в значительной степени зависит экономика России».
Депутат считает, что также необходимо предоставить бизнесу отсрочку по налоговым платежам. «Отсрочки платежей и отказ от штрафов — это тот минимум, который государство может и должно сделать для пострадавших», — подчеркнул политик.