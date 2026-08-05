В ГД призвали выдавать льготные кредиты продавцам с Wildberries после атак ВСУ

«Правительство РФ должно разработать специальную программу помощи предпринимателям и самозанятым, пострадавшим от ударов ВСУ по Wildberries и другим объектам экономики. “Справедливая Россия” давно предлагает ввести систему государственного микрокредитования под 2−3% — почему бы не сделать такую программу для предпринимателей и самозанятых», — сказал Миронов.