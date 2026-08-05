«Ведомости» сообщили о рекордной стоимости просроченных банковских долгов

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Стоимость просроченных банковских долгов, выставленных на продажу коллекторам, установила рекорд в первом полугодии 2026 года. Цена составила 7,8% от суммы основного долга, сообщил «Ведомостям» управляющий директор ПКБ Павел Михмель.
Причиной роста цены просроченных долгов стала высокая конкуренция на рынке, отметил Михмель газете. При этом в первом полугодии 2025 года стоимость составляла 5,52% от суммы основного долга.
Представитель Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) подчеркнул «Ведомостям», что оптимальная цена для рынка находится в пределах 5,5−6%. Михмель добавил, что для крупных игроков рынка цена может оказаться за чертой рентабельности даже при сохранении высоких качественных характеристик долгового портфеля.
За указанный период коллекторы купили у банков на 151,8 млрд рублей, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Объем задолженности, выставленной на продажу, вырос на 17% в годовом выражении, до 185,9 млрд рублей.
Как пояснил изданию представитель НАПКА, объемы предложения и закрытых сделок в первом полугодии показали рекорды за всю историю наблюдений за рынком.