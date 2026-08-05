«Ведомости» сообщили о рекордной стоимости просроченных банковских долгов

За указанный период коллекторы купили у банков на 151,8 млрд рублей, что на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Объем задолженности, выставленной на продажу, вырос на 17% в годовом выражении, до 185,9 млрд рублей.