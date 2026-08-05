Омский производитель фунчозы банкротится после колоссальной господдержки

По подсчетам «СуперОмка», в период с 2020 по 2026 годы предприятие порядка двадцати раз получало финансовую поддержку от профильных структур. В списке, в частности, предоставление гарантий и поручительств от АО «Корпорация “МСП” и Фонда поддержки предпринимательства Омской области на общую сумму около 260 млн рублей. В списке также различные виды финансирования на возвратной основе, в частности, от Омского регионального фонда микрофинансирования.