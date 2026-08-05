Омский производитель фунчозы банкротится после колоссальной господдержки

В минувший вторник, 4 августа 2026 года, судья Арбитражного суда Омской области Елена Малыгина постановила ввести наблюдение в отношении ООО «Вито». Решение принято в рамках дела о банкротстве компании Владимира Толстова.
Напомним, фирма основана весной 2017 года по основному виду деятельности «производство макаронных изделий». В частности, ООО «Вито» презентуется как первый производитель фунчозы (блюдо азиатской кухни на основе сухой «стеклянной» лапши) в стране. В каталог продукции также включены спаржа, яичная лапша, паста и некоторые другие «профильные» наименования. Иск о банкротстве коммерческой структуры подан ООО «Паллет-Омск», заявленным как торговая фирма.
По подсчетам «СуперОмка», в период с 2020 по 2026 годы предприятие порядка двадцати раз получало финансовую поддержку от профильных структур. В списке, в частности, предоставление гарантий и поручительств от АО «Корпорация “МСП” и Фонда поддержки предпринимательства Омской области на общую сумму около 260 млн рублей. В списке также различные виды финансирования на возвратной основе, в частности, от Омского регионального фонда микрофинансирования.
Вместе с тем, стоит напомнить, что в 2022-м году в публичном пространстве фигурировали планы на строительство первого в регионе завода по производству фунчозы и рисовой лапши. Предполагалось, что инициатива реализуется в формате инвестиционного проекта, предварительно объем инвестиций оценивался в сумму около 170 миллионов рублей.
Согласно данным сервиса «Прозрачный бизнес», среднесписочная численность сотрудников предприятия на конец 2025 года составила 72 человека (на 2023 год — 140 сотрудников) при уплаченной сумме налогов и сборов порядка 17,1 млн рублей за отчетный период. За тот же год заявляется порядка 699 млн рублей по доходам и чуть более 2,4 млн рублей чистой прибыли.