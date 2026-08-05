«Союзмультфильм» отсудил компенсацию за использование товарного знака в Иркутске

IrkutskMedia, 5 августа. Свердловский районный суд Иркутска вынес решение по гражданскому делу о защите интеллектуальных прав. Иск о взыскании с жителя областного центра компенсации подала киностудия «Союзмультфильм».
Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области, суд установил, что ответчик размещал у себя на сайте предложения о продаже товаров, содержащих 3D-модель персонажа «Чебурашка». Лицензии на использование одноименных произведения и товарного знака у иркутянина не было, что нарушает интеллектуальные права истца.
Ответчик в судебное заседание не явился и возражений против иска не предоставил. Суд исследовал доказательства по делу и на их основании решил, что факт нарушения ответчиком прав истца подтверждается материалами дела, включая скриншоты осмотра сайта и данные регистратора доменных имен.
Суд взыскал с ответчика компенсацию в размере 50 тысяч рублей, а также сумму судебных расходов. Заочное решение суда вступило в законную силу.
Ранее агентство сообщало, что в ходе проверки законодательства в одном из магазинов Усолья выявили факт продажи контрафактной продукции. Предприниматель незаконно нанёс на продаваемый товар логотипы известных брендов. При этом разрешающих документов на использование товарного знака у него при себе не оказалось.