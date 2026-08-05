«Союзмультфильм» отсудил компенсацию за использование товарного знака в Иркутске

Ранее агентство сообщало, что в ходе проверки законодательства в одном из магазинов Усолья выявили факт продажи контрафактной продукции. Предприниматель незаконно нанёс на продаваемый товар логотипы известных брендов. При этом разрешающих документов на использование товарного знака у него при себе не оказалось.