На улице Розы Люксембург продолжается ремонт дороги

Комплексный ремонт здесь проводит муниципальное предприятие «Иркутскавтодор» по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
На объекте было задействовано девять единиц техники: асфальтоукладчик, дорожные катки, гудронатор, автоцистерна, самосвалы.
«К работам приступили накануне вечером, после того как на улице снизился автомобильный трафик. Всего за смену уложили 258 тонн асфальтобетонной смеси, — сообщил директор “Иркутскавтодора” Андрей Пономарев. — Ранее было уложено основание. Сейчас идет устройство нижнего слоя покрытия, после чего сделаем третий — верхний слой».
В течение дня на объекте продолжают демонтаж плитки на тротуаре. Запланировано асфальтирование перекрестка улицы Розы Люксембург и переулка Деповский.
В ближайшее время весь транспорт будет перенаправлен на вновь заасфальтированную полосу. Это позволит продолжить работы по демонтажу на противоположной стороне, сообщает пресс-служба мэрии.
Напомним, общая протяженность участка от Восточного до 5-го Советского переулка составляет 1,2 километра. Ремонт разделен на два этапа: обновление улицы началось в 2025 году и будет завершено в этом сезоне.