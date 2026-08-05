На улице Розы Люксембург продолжается ремонт дороги

«К работам приступили накануне вечером, после того как на улице снизился автомобильный трафик. Всего за смену уложили 258 тонн асфальтобетонной смеси, — сообщил директор “Иркутскавтодора” Андрей Пономарев. — Ранее было уложено основание. Сейчас идет устройство нижнего слоя покрытия, после чего сделаем третий — верхний слой».