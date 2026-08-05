Названы регионы с самым заметным ростом среднего срока POS-кредитов

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Средний срок POS-кредитов в июне увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составил 16,4 месяца (в 2025 г. — 13,9 месяцев). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.
По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 12,5% (в мае — 14,5 месяцев).
Среди 30 регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования наибольший средний срок выданных POS-кредитов в июне был отмечен Республике Северная Осетия — Алания (21,2 мес.), Ставропольском (18,3 мес.) и Алтайском (17,9 мес.) краях, а также Омской (17,7 мес.) и Кемеровской (17,5 мес.) областях. В свою очередь наименьший показатель среднего срока POS-кредитов в июне текущего года продемонстрировали Москва (14,4 мес.), Санкт-Петербург (15,1 мес.), а также Московская (15,2 мес.), Воронежская (15,2 мес.) и Нижегородская (15,4 мес.) области.
При этом наиболее серьезная динамика роста среднего срока POS-кредитов в июне 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года была зафиксирована в Республике Северная Осетия — Алания (+61,3%), Ставропольском крае (+31,7%), Ростовской области (+22,2%), Краснодарском крае (+21%) и Саратовской области (+20%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за год вырос на 14,4% и 15,2% соответственно.
«После периода относительной стабильности среднего срока POS-кредитов, в июне 2026 года мы наблюдаем некоторый рост данного показателя. В этой связи необходимо отметить, что увеличение сроков кредитования позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков за счет снижения величины ежемесячного платежа. При этом спрос на POS-кредиты со стороны граждан, а также аппетит к риску у банков по-прежнему находятся на довольно низком уровне», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.