Названы регионы с самым заметным ростом среднего срока POS-кредитов

«После периода относительной стабильности среднего срока POS-кредитов, в июне 2026 года мы наблюдаем некоторый рост данного показателя. В этой связи необходимо отметить, что увеличение сроков кредитования позволяет банкам контролировать показатель долговой нагрузки заемщиков за счет снижения величины ежемесячного платежа. При этом спрос на POS-кредиты со стороны граждан, а также аппетит к риску у банков по-прежнему находятся на довольно низком уровне», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.