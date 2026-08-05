В иркутском микрорайоне Юбилейный благоустраивают аллею

Работы выполняют по программе «Народные инициативы» и за счет средств фонда поддержки избирательных округов, которые предусмотрены в бюджете города.
«Решение привести в порядок это пространство принимали вместе с жителями. По дорожке идет пешеходный маршрут к детскому саду, физкультурно-оздоровительному комплексу и областной больнице. После обновления здесь можно будет с комфортом гулять, бегать и заниматься физкультурой», — рассказал депутат Думы Иркутска Александр Панько.
По информации представителя подрядной организации Сурена Ходыкяна, подготовительная работа уже завершена. На аллее протяженностью 240 метров демонтировали старое покрытие и уложили грунт. В ближайшие дни его утрамбуют, поверхность заасфальтируют, заменят уличные светильники, в завершение установят скамейки.
«Дорожка была сформирована в период строительства микрорайона в 70-е годы прошлого столетия. С тех пор капитальный ремонт здесь не проводили. Благодарим жителей за такую инициативу. Также отмечу хорошие темпы по выполнению муниципального контракта. Подрядчик справляется с поставленными задачами, значительно опережая график работ», — отметила начальник управления ЖКХ комитета по управлению Свердловским округом администрации Иркутска Валентина Осипова.
Напомним, за несколько лет по программе «Народные инициативы» партии «Единая Россия» в Иркутске воплотили в жизнь около 170 идей иркутян.
«Значительная часть таких проектов касается именно благоустройства отдельных пространств. Жители предлагают и активно участвуют в обновлении и создании новых тематических площадок на территории детских садов, небольших скверов у многоквартирных домов, пешеходных дорожек, детских и спортивных площадок. Я благодарен иркутянам за их неравнодушие к родному городу, желание делать его комфортнее для жизни», — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.