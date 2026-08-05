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Новосибирск потратит на организацию школьных маршрутов 126 млн рублей

80% выявленных проблем уже устранили.

Источник: НДН.ИНФО

На организацию безопасных маршрутов к школам и спортивным объектам выделено 126 миллионов рублей. Все работы должны быть завершены до 23 августа. Об этом в своём МАХ-канале сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

Совместно с ГИБДД профильные ведомства проведут итоговую проверку подходов к образовательным учреждениям. Подготовка к новому учебному году осуществляется в соответствии с утверждённым планом, одобренным городским Советом депутатов.

Специалисты уже устранили 80% выявленных проблем с дорожными знаками, разметкой и покрытием. Планируется провести ремонт и благоустройство тротуаров на 13 объектах, из которых на девяти работы уже завершены.

Вблизи 174 школ и детских садов нанесена разметка пешеходных переходов, установлено или обновлено 287 дорожных знаков. Также обустроено пять искусственных неровностей на дорогах. На 43 участках будут проведены работы по ремонту или установке новых линий наружного освещения, что составляет 67% от запланированного объёма. До конца ноября планируется установить восемь светофоров.

Татьяна Картавых