Новосибирск потратит на организацию школьных маршрутов 126 млн рублей

Вблизи 174 школ и детских садов нанесена разметка пешеходных переходов, установлено или обновлено 287 дорожных знаков. Также обустроено пять искусственных неровностей на дорогах. На 43 участках будут проведены работы по ремонту или установке новых линий наружного освещения, что составляет 67% от запланированного объёма. До конца ноября планируется установить восемь светофоров.