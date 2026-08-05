Гипермаркет «О’КЕЙ» в иркутском ТРЦ «ЯркоМолл» закроется 17 августа

Гипермаркет «О’КЕЙ», который работал в иркутском ТРЦ «ЯркоМолл» с 2015 года, закрывается. Как сообщили сотрудники торговой точки корреспонденту «КП»-Иркутск, последний день работы магазина — 17 августа.