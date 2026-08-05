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Гипермаркет «О’КЕЙ» в иркутском ТРЦ «ЯркоМолл» закроется 17 августа

На его месте 26 августа откроется «Лента», новые точки в городе не планируются.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Гипермаркет «О’КЕЙ», который работал в иркутском ТРЦ «ЯркоМолл» с 2015 года, закрывается. Как сообщили сотрудники торговой точки корреспонденту «КП»-Иркутск, последний день работы магазина — 17 августа.

— Уже 26 августа на его месте откроется гипермаркет «Лента», — сообщили в супермаркете «О’КЕЙ».

Причины закрытия «О’КЕЙ» в магазине не назвали. Также работники супермаркета уточнили, что новых точек сети в Иркутске открывать не планируется.

«Лента» уже имеет несколько гипермаркетов в Иркутске и области, и расширение присутствия в популярном ТРЦ выглядит логичным шагом.

О причинах ухода «О’КЕЙ» с иркутского рынка официальных заявлений пока не поступало.