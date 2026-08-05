В Омске изымают квартиры у жильцов трех домов

Согласно документу, изъятию подлежат жилые помещения в домах по адресам:
— ул. 4-я Заречная, 11 (Центральный округ);
— микрорайон Береговой, ул. П. Г. Косенкова, 20 (Советский округ);
— пер. 1-й Воровского, 3 (Ленинский округ).
Процедура изъятия земли и жилых помещений предшествует сносу аварийных зданий.
Добавим, дом № 11 на 4-й Заречной был построен в 1958 году. В нем два этажа и 8 квартир, в которых проживали 16 человек. В 2017 году дом признали аварийным. По документу, изъятию подлежат 5 квартир.
Дом № 3 в 1-м переулке Воровского — одноэтажный, его построили в 1957-м. В доме на 6 жильцов изымают две квартиры из четырех. Кирпичную двухэтажку на ул. Косенкова, 20 в Береговом построили в 1960-м. Постановлением изымаются семь квартир в доме из восьми. По последним данным, там также проживало 16 жильцов.