В Омске изымают квартиры у жильцов трех домов

Дом № 3 в 1-м переулке Воровского — одноэтажный, его построили в 1957-м. В доме на 6 жильцов изымают две квартиры из четырех. Кирпичную двухэтажку на ул. Косенкова, 20 в Береговом построили в 1960-м. Постановлением изымаются семь квартир в доме из восьми. По последним данным, там также проживало 16 жильцов.