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В Омске изымают квартиры у жильцов трех домов

В городской администрации во вторник, 4 августа 2026 года, подписано постановление об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений, расположенных по трем адресам в разных частях города.

Источник: Magnific

Согласно документу, изъятию подлежат жилые помещения в домах по адресам:

— ул. 4-я Заречная, 11 (Центральный округ);

— микрорайон Береговой, ул. П. Г. Косенкова, 20 (Советский округ);

— пер. 1-й Воровского, 3 (Ленинский округ).

Процедура изъятия земли и жилых помещений предшествует сносу аварийных зданий.

Добавим, дом № 11 на 4-й Заречной был построен в 1958 году. В нем два этажа и 8 квартир, в которых проживали 16 человек. В 2017 году дом признали аварийным. По документу, изъятию подлежат 5 квартир.

Дом № 3 в 1-м переулке Воровского — одноэтажный, его построили в 1957-м. В доме на 6 жильцов изымают две квартиры из четырех. Кирпичную двухэтажку на ул. Косенкова, 20 в Береговом построили в 1960-м. Постановлением изымаются семь квартир в доме из восьми. По последним данным, там также проживало 16 жильцов.