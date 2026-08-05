В России появилась органическая косметика по новому отечественному стандарту

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. В России впервые появилась органическая косметика, соответствующая требованиям нового государственного стандарта для этого вида продукции, сообщили ТАСС в Роскачестве.
«В России впервые появилась органическая косметика, соответствующая требованиям нового государственного стандарта для этого вида продукции (ПНСТ 1030−2025). Сертификацию в аккредитованном органе “Роскачество-Органик” успешно прошел российский производитель косметики ООО “Натура Сиберика”, подтвердивший соответствие отдельных позиций шампуней, гелей для душа, а также средств для лица критериям органического производства», — говорится в сообщении.
Как уточняется, процедура сертификации включила комплексную оценку производственных мощностей, анализ состава, проверку системы контроля качества, а также аудит документации. Производитель подтвердил, что используемое сырье и упаковка соответствуют требованиям органического производства — в составе продукции отсутствуют парабены, силиконы, синтетические красители и иные запрещенные компоненты. Ранее сырье, в том числе выращиваемое на фермах производителя, также прошло сертификацию органического производства.
В Роскачестве напомнили, что ранее Росстандарт утвердил стандарт, который устанавливает единый перечень критериев, определяющих, какую косметику можно позиционировать как «натуральную» или «органическую». Стандарт устанавливает минимальный процент ингредиентов натурального и органического происхождения в составе готовой продукции. Так, для смываемой косметики с указанием «натуральная» содержание натуральных ингредиентов должно составлять не менее 90%, для несмываемой — не менее 95%. Для заявления «органическая» требуется не менее 10% органического содержания в смываемой продукции. Правила также регламентируют весь производственный цикл.
«Для потребителей появление сертификации по госстандарту означает упрощение выбора и подтверждение соответствия продукции требованиям для органики. Для рынка — это формирование общих правил и условий для добросовестной конкуренции и дальнейшего развития сегмента», — отметили в Роскачестве.