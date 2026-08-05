В России появилась органическая косметика по новому отечественному стандарту

В Роскачестве напомнили, что ранее Росстандарт утвердил стандарт, который устанавливает единый перечень критериев, определяющих, какую косметику можно позиционировать как «натуральную» или «органическую». Стандарт устанавливает минимальный процент ингредиентов натурального и органического происхождения в составе готовой продукции. Так, для смываемой косметики с указанием «натуральная» содержание натуральных ингредиентов должно составлять не менее 90%, для несмываемой — не менее 95%. Для заявления «органическая» требуется не менее 10% органического содержания в смываемой продукции. Правила также регламентируют весь производственный цикл.