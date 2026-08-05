S7 избавила новосибирцев от необходимости звонить на горячую линию

S7 Airlines запустила официальный чат-бот «S7 Ассистент» в российском мессенджере «Макс». Сервис объединяет основные функции авиакомпании, включая оформление билетов, проверку расписания и статуса рейсов, а также связь с поддержкой. Через встроенное мини-приложение пассажиры могут подбирать и оплачивать перелёты без перехода на сайт или в мобильное приложение перевозчика. Дополнительно в чат-боте доступны бронирование отелей, заказ трансферов и экскурсий от партнёров S7 Airlines.
Одна из ключевых функций «S7 Ассистента» — оперативное информирование об изменениях в расписании. Пассажиры могут узнать о задержке или отмене рейса в режиме реального времени, не обращаясь на горячую линию и не ожидая ответа оператора. В случае возникновения вопросов, требующих вмешательства сотрудника, через чат-бота можно направить обращение в службу поддержки, а также прикрепить необходимые документы или фотографии. В чат-боте также доступны нормы провоза багажа и ручной клади.
Запуск сервиса расширяет каналы взаимодействия авиакомпании с пассажирами. В S7 Airlines отметили, что «S7 Ассистент» доступен всем пользователям мессенджера «Макс» и работает в том числе для жителей Новосибирска. По данным перевозчика, чат-бот позволяет объединить большинство сервисов в одном окне и сократить время на решение стандартных задач, связанных с подготовкой к перелёту или изменениями в маршруте.