S7 избавила новосибирцев от необходимости звонить на горячую линию

Одна из ключевых функций «S7 Ассистента» — оперативное информирование об изменениях в расписании. Пассажиры могут узнать о задержке или отмене рейса в режиме реального времени, не обращаясь на горячую линию и не ожидая ответа оператора. В случае возникновения вопросов, требующих вмешательства сотрудника, через чат-бота можно направить обращение в службу поддержки, а также прикрепить необходимые документы или фотографии. В чат-боте также доступны нормы провоза багажа и ручной клади.