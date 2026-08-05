Дети сотрудников «Норникель — ЕРП» вступили в Трудовой отряд главы города

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Норникель — Енисейское речное пароходство» впервые включилось в профориентационный проект «Трудовой отряд главы города Красноярска». Это не просто летняя подработка для детей сотрудников компании, а настоящее погружение в профессию: до конца августа десять школьников успеют поработать на трех площадках компании.
Ребята получили возможность посмотреть изнутри, как устроена организация, в которой работают их родители. Трудовой маршрут школьников построили так, чтобы дать максимум впечатлений и понимания специфики работы предприятий: сначала они поработают в головном офисе, затем отправятся в Красноярский судоремонтный центр, а завершат август в Красноярском речном порту.
«Мы рады приветствовать вас в Енисейском пароходстве! Наше предприятие не только большое, но и необычное: мы работаем и на берегу, и на воде. Поэтому мы дадим вам возможность попробовать себя на разных площадках. Плюс вас ждет дополнительная программа — экскурсия в национальный центр “Россия”, где вы познакомитесь с экспозицией компании “Норникель” и увидите, чем она живет. Рассчитываем, что вам понравится, и вы вернетесь к нам работать!» — сказал заместитель гендиректора «Норникель — ЕРП» по персоналу и социальной политике Евгений Мызников.
Поприветствовала ребят и рассказала про важность проекта руководитель главного управления молодежной политики администрации Красноярска Вероника Клоберданц:
«Трудовой отряд главы города Красноярска доказал на всероссийском уровне, что он является одним из лучших проектов по профориентации в стране. В него не так просто попасть, и, благодаря Енисейскому речному пароходству, у вас есть возможность целый месяц провести максимально интересно, найти новых друзей и получить зарплату».
Перед первым рабочим днём — обязательный инструктаж. После него трудотрядовцам выдали яркую отличительную форму и познакомили с той работой, которую им предстоит выполнять. Они займутся документацией в отделах с разной спецификой: специалисты подобрали для школьников подходящие задачи, позволяющие им ближе познакомиться с предприятием. Например, в архиве, где хранятся документы Енисейского речного пароходства за всю его 95-летнюю историю, бойцы трудотряда будут оцифровывать старые рукописные документы.
«Мы будем помогать с документами. Я люблю такую работу, где нужно наводить порядок. Такой опыт может пригодиться в любой профессии», — рассказала Кира Хакимова.
Кроме знакомства с работой, для ребят устроили экскурсию в Народный музей истории и развития судоходства в Енисейском бассейне. Там они узнали об истории енисейских речников — с самого её начала и до наших дней.
Взаимодействие с администрацией Красноярска по организации Трудового отряда главы города в «Норникель — ЕРП» — далеко не единственная профориентационная работа, которую ведёт компания. В рамках городских проектов в общественных пространствах Красноярска регулярно организовывают локации, где каждый школьник или студент может больше узнать о работе на реке и в портах. Также «Норникель — ЕРП» участвует в профориентационных ярмарках и Днях открытых дверей в образовательных учреждениях и ведёт совместную работу с городским «Центром профессионального самоопределения».