Дети сотрудников «Норникель — ЕРП» вступили в Трудовой отряд главы города

«Мы рады приветствовать вас в Енисейском пароходстве! Наше предприятие не только большое, но и необычное: мы работаем и на берегу, и на воде. Поэтому мы дадим вам возможность попробовать себя на разных площадках. Плюс вас ждет дополнительная программа — экскурсия в национальный центр “Россия”, где вы познакомитесь с экспозицией компании “Норникель” и увидите, чем она живет. Рассчитываем, что вам понравится, и вы вернетесь к нам работать!» — сказал заместитель гендиректора «Норникель — ЕРП» по персоналу и социальной политике Евгений Мызников.