Эксперт Красильников рассказал о предпочтениях геймеров в покупке компьютеров

«По рыночным оценкам, средняя наценка на готовую сборку в 2026 году составляет около 9% от стоимости комплектующих против 22% в 2020-м — за пять лет разрыв сократился втрое за счет крупных оптовых закупок и автоматизации тестирования. В верхнем сегменте разница еще меньше, 5−10%, и она легко перекрывается одной ошибкой: по статистике производителей комплектующих, треть первых самостоятельных сборок не запускается с первого раза, а 1−3% компонентов приходят с заводским дефектом. Когда машина стоит полмиллиона и выше, экономия — не аргумент против риска остаться один на один с несовместимостью, недостаточным питанием или перегревом», — сказал он.