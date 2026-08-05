Эксперт Красильников рассказал о предпочтениях геймеров в покупке компьютеров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 августа. /ТАСС/. Пользователи, покупающие высокопроизводительные компьютеры премиального сегмента, все чаще выбирают готовые сборки вместо самостоятельного подбора комплектующих. Одним из факторов изменения спроса стало сокращение разницы в стоимости между готовым решением и самостоятельной сборкой, сообщил ТАСС основатель и владелец одного из крупнейших российских производителей игровых компьютеров HYPERPC Александр Красильников.
«По рыночным оценкам, средняя наценка на готовую сборку в 2026 году составляет около 9% от стоимости комплектующих против 22% в 2020-м — за пять лет разрыв сократился втрое за счет крупных оптовых закупок и автоматизации тестирования. В верхнем сегменте разница еще меньше, 5−10%, и она легко перекрывается одной ошибкой: по статистике производителей комплектующих, треть первых самостоятельных сборок не запускается с первого раза, а 1−3% компонентов приходят с заводским дефектом. Когда машина стоит полмиллиона и выше, экономия — не аргумент против риска остаться один на один с несовместимостью, недостаточным питанием или перегревом», — сказал он.
По словам Красильникова, рынок готовых компьютеров сейчас разделился на два сегмента. В массовом сегменте часть пользователей выбирает самостоятельную сборку, обновление отдельных комплектующих и покупку техники на вторичном рынке.
В премиальном сегменте, как отметил эксперт, покупатели чаще ориентируются на готовые решения с комплексным обслуживанием. При выборе компьютера они учитывают не только характеристики оборудования, но и наличие единой гарантии, предварительное тестирование системы, подбор компонентов, сервис и возможность дальнейшей модернизации.
Красильников добавил, что самостоятельная сборка сохраняет популярность среди пользователей, которым интересен процесс выбора и настройки техники, однако для многих покупателей важнее экономия времени и снижение рисков при эксплуатации компьютера.