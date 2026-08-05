В России ужесточат надзор за деятельностью банков и МФО по взысканию долгов

Работа коллекторов, а также деятельность банков и МФО по взысканию просроченных долгов, оценивается по частоте нарушений прав граждан, соблюдению лимитов на контакты с должниками и финансовой устойчивости самих организаций. Присвоение высокой категории риска грозит организациям более частыми обязательными проверками, строгими санкциями со стороны надзорных органов и угрозой исключения из официальных реестров в случае грубых или систематических нарушений.