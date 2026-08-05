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В России ужесточат надзор за деятельностью банков и МФО по взысканию долгов

Теперь основанием для присвоения высокой категории риска будет неоднократное нарушение требований о предоставлении в ФССП России отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Правительство России расширило основания для отнесения кредитных и микрофинансовых организаций к высокой категории риска при работе по возврату просроченной задолженности. Это следует из постановления кабмина, с которым ознакомился ТАСС.

Теперь основанием для присвоения высокой категории риска будет неоднократное (два раза и более) в течение предыдущего года нарушение требований о предоставлении в ФССП России отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности.

Ранее такая обязанность была только у профессиональных коллекторских организаций. С осени она распространяется и на кредитные и микрофинансовые организации. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Работа коллекторов, а также деятельность банков и МФО по взысканию просроченных долгов, оценивается по частоте нарушений прав граждан, соблюдению лимитов на контакты с должниками и финансовой устойчивости самих организаций. Присвоение высокой категории риска грозит организациям более частыми обязательными проверками, строгими санкциями со стороны надзорных органов и угрозой исключения из официальных реестров в случае грубых или систематических нарушений.