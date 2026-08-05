Изъятие сельхозземель переведут в электронный формат в Казахстане

С 1 января изъятие сельхозземель переведут в электронный формат. На цифровой земельной карте аграрии смогут в режиме реального времени видеть свободные участки и земли, готовящиеся к перераспределению, а также подавать заявки онлайн. Новый механизм исключит участие земельных комиссий, повысит прозрачность распределения участков, минимизирует влияние человеческого фактора и снизит коррупционные риски", — говорится в сообщении.
По данным правительства, новая система также позволит отслеживать сроки рассмотрения заявок на каждом этапе.
Отмечается, что в рамках поручения главы государства уже возвращено 13,5 млн га сельскохозяйственных земель, практически все они перераспределены.