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Изъятие сельхозземель переведут в электронный формат в Казахстане

Астана. 4 августа. КазТАГ — С 1 января 2027 года изъятие сельскохозяйственных земель в Казахстане переведут в электронный формат, сообщает пресс-служба правительства.

Источник: КазТАГ

С 1 января изъятие сельхозземель переведут в электронный формат. На цифровой земельной карте аграрии смогут в режиме реального времени видеть свободные участки и земли, готовящиеся к перераспределению, а также подавать заявки онлайн. Новый механизм исключит участие земельных комиссий, повысит прозрачность распределения участков, минимизирует влияние человеческого фактора и снизит коррупционные риски", — говорится в сообщении.

По данным правительства, новая система также позволит отслеживать сроки рассмотрения заявок на каждом этапе.

Отмечается, что в рамках поручения главы государства уже возвращено 13,5 млн га сельскохозяйственных земель, практически все они перераспределены.