Изъятие сельхозземель переведут в электронный формат в Казахстане

С 1 января изъятие сельхозземель переведут в электронный формат. На цифровой земельной карте аграрии смогут в режиме реального времени видеть свободные участки и земли, готовящиеся к перераспределению, а также подавать заявки онлайн. Новый механизм исключит участие земельных комиссий, повысит прозрачность распределения участков, минимизирует влияние человеческого фактора и снизит коррупционные риски", — говорится в сообщении.