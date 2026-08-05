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Эксперт Балынин перечислил сферы с самым большим ростом зарплат

Речь идет о производстве термоуглей, прокате и аренде личных вещей, а также об услугах по ликвидации загрязнений, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Средняя заработная плата за пять лет увеличилась во многих сферах, но больше всего в производстве термоуглей, прокате и аренде предметов личного пользования, а также в сфере предоставления услуг в области ликвидации последствий загрязнений. Об этом сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Примерами подклассов экономической деятельности, где у работников средние зарплаты удвоились за 2021−2025 годы, являются следующие: агломерация угля, антрацита и бурого угля (лигнита) и производство термоуглей — в 3,89 раза. С 19 388 рублей до 75 387,7 рублей», — сказал Балынин.

Также заметно увеличилась средняя зарплата в прокате и аренде предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения. Как уточнил эксперт, в 2,77 раза с 29 899,8 рублей до 82 866,4 рубля.

Кроме этого, в 2,77 раза выросла и средняя заработная плата в сфере предоставления услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов: с 32 507,4 рубля до 89 958 рублей.

«Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования в 2,46 раза: с 54 720 рублей до 134 563,6 рубля, издание программного обеспечения в 2,41 раза: с 81 655,4 рубля до 196 805,9 рублей», — добавил Балынин.