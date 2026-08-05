Эксперт Балынин перечислил сферы с самым большим ростом зарплат

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Средняя заработная плата за пять лет увеличилась во многих сферах, но больше всего в производстве термоуглей, прокате и аренде предметов личного пользования, а также в сфере предоставления услуг в области ликвидации последствий загрязнений. Об этом сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.