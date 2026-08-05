Цифровая миграция: какие сервисы появятся в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения продолжает реализацию Концепции миграционной политики Казахстана до 2030 года. Документ призван сделать управление миграционными процессами более гибким и ориентированным на потребности рынка труда и экономики.
Речь идет не только о привлечении необходимых специалистов, но и о защите внутреннего рынка труда, а также создании современных механизмов интеграции.
Что изменится для мигрантов.
Одним из ключевых направлений станет цифровизация миграционной сферы.
Министерство развивает единую цифровую платформу, которая объединит информационные системы государственных органов. Это должно ускорить обмен данными между ведомствами и сделать государственные услуги более доступными.
Параллельно совершенствуется порядок получения разрешения на постоянное проживание для представителей востребованных профессий.
Ставка на квалифицированных специалистов.
Казахстан продолжит развивать механизмы привлечения иностранной рабочей силы.
При этом работодатели будут нести большую ответственность за приглашенных сотрудников. Одновременно расширяется применение института наставничества, который позволит иностранным специалистам передавать знания и практический опыт казахстанским работникам.
Такой подход должен помочь не только закрыть кадровый дефицит, но и повысить квалификацию отечественных специалистов.
Что меняется в программе переселения.
Продолжается модернизация программы добровольного переселения.
Для ее участников расширяются меры государственной поддержки. Увеличен размер сертификата экономической мобильности, расширен круг граждан, которые могут рассчитывать на помощь, а также внедряется механизм предварительного подбора вакансий еще до переезда.
Это позволит людям быстрее адаптироваться на новом месте и сократить период поиска работы.
Как будут помогать приезжающим.
Особое внимание в новой миграционной политике уделяется адаптации.
В регионах прибывающим бесплатно предоставляют комплекс интеграционных услуг. Он включает:
содействие в трудоустройстве; языковую подготовку; медицинское сопровождение; помощь при устройстве детей в образовательные организации.
Почему это важно.
Еще одним элементом системы станет оценка уровня владения государственным языком.
Как пояснили в Министерстве труда и социальной защиты населения, эта процедура позволит определить, какая поддержка потребуется человеку для успешной интеграции.
«Оценка уровня владения казахским языком направлена на определение необходимой поддержки для успешной адаптации прибывающих. При необходимости им будут предоставлены соответствующие меры содействия», — отметила исполняющая обязанности председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК Эльмира Тиллабайкызы.
В министерстве подчеркивают, что реализация Концепции миграционной политики до 2030 года позволит сформировать современную систему управления миграцией, которая будет учитывать интересы граждан, экономики и государства.