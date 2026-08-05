Эксперт Платицын рассказал о риске сноса ТЦ в регионах

«Торговые центры по-прежнему востребованы, но только те, которые перестали быть коробками с арендаторами: по моей оценке, в реконцепции нуждается около 62% российских ТЦ, а в 2026—2027 годах эта доля может достичь 64−67%. В регионах показатель оценивается в 71−73%, в Москве — примерно в 51%», — отметил собеседник агентства.