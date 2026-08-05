Эксперт Платицын рассказал о риске сноса ТЦ в регионах

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Более 70% торговых центров в регионах России будут нуждаться в обновлении к 2027 году. Такое мнение выразил ТАСС управляющий директор Союза торговых центров Сергей Платицын.
«Торговые центры по-прежнему востребованы, но только те, которые перестали быть коробками с арендаторами: по моей оценке, в реконцепции нуждается около 62% российских ТЦ, а в 2026—2027 годах эта доля может достичь 64−67%. В регионах показатель оценивается в 71−73%, в Москве — примерно в 51%», — отметил собеседник агентства.
Точный процент будущих закрытий назвать невозможно, но очевидно одно: если собственники продолжат только собирать аренду и не начнут регулярно реинвестировать, их объекты ждут пустующие площади, перепрофилирование, а затем и снос, добавил Платицын.
«Владельцам пора ездить по другим городам и странам, изучать лучшие проекты и советоваться с профессионалами. Иначе спортивный комплекс или парк на месте “мертвого” ТЦ окажется для города полезнее», — заключил эксперт.