Экспорт агропродукции Казахстана вырос до 7 миллиардов долларов

Об этом на заседании Правительства сообщил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов.
Более половины экспорта — продукция с высокой добавленной стоимостью.
По словам вице-министра, увеличение объемов производства и переработки позволило стране последовательно расширять экспортный потенциал.
По итогам 2025 года экспорт продукции агропромышленного комплекса достиг 7 миллиардов долларов. При этом более половины поставок приходится на переработанную продукцию, что говорит о росте экспорта товаров с более высокой добавленной стоимостью.
Казахстан поставил рекорд по экспорту зерна.
Отдельно Азат Султанов отметил успехи зерновой отрасли.
В 2024/2025 маркетинговом году экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте достиг исторического максимума — 15,3 миллиона тонн.
Это один из лучших результатов за последние годы и важный показатель укрепления позиций Казахстана на мировом продовольственном рынке.
На какие рынки вышла казахстанская продукция.
География экспорта продолжает расширяться.
«Благодаря мерам по стимулированию экспорта казахстанская продукция вышла на рынки Марокко, Алжира, ОАЭ, Вьетнама и ряда европейских стран, а также были восстановлены поставки в Азербайджан, Грузию и Турцию. Устойчиво развивается масложировая отрасль. По итогам 2025 года экспорт подсолнечного масла вырос на 41%, а рафинированного — в 2,1 раза», — сообщил Азат Султанов.
Почему это важно.
Рост экспорта показывает, что Казахстан постепенно увеличивает присутствие на новых зарубежных рынках и усиливает позиции не только как поставщик сырья, но и как экспортер переработанной продукции.
Расширение географии поставок снижает зависимость от отдельных рынков сбыта, а увеличение экспорта продукции глубокой переработки создает дополнительную стоимость внутри страны и поддерживает развитие отечественного агропромышленного комплекса.