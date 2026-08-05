В ГД рассказали, как правильно продать долю в квартире

Месячный срок считают со дня доставки извещения каждому совладельцу либо со дня, когда оно по закону считается доставленным, пояснил Гаврилов. «Отсчет со дня отправки письма может привести к спору. Надежнее передать извещение через нотариуса, поскольку позднее потребуется подтвердить его содержание и дату доставки. Продать долю раньше месяца можно, если все совладельцы письменно отказались от покупки. Наиболее безопасен нотариальный отказ», — рассказал парламентарий. Договор продажи отдельной доли удостоверяет нотариус, включая случай, когда покупателем становится другой совладелец. «Исключение чаще всего действует при одновременной продаже всей квартиры всеми собственниками по одному договору. Нотариус проверяет право продавца, уведомления, согласия, ограничения и расчеты, затем направляет сведения на регистрацию в ЕГРН», — отметил Гаврилов.