В ГД рассказали, как правильно продать долю в квартире

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Продажа доли в квартире требует больше подготовки, чем сделка со всем жильем. Сначала владельцу стоит получить выписку из ЕГРН и проверить размер доли, состав собственников, ипотеку, аресты и запреты на регистрационные действия, кроме того, у совладельцев жилья есть преимущественное право на выкуп доли, рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).
Если доля приобреталась в браке, может понадобиться нотариальное согласие мужа или жены, а при участии несовершеннолетнего собственника потребуется разрешение органа опеки, добавил депутат. «Когда покупатель уже владеет долей в этой квартире, предлагать покупку остальным совладельцам не требуется. При продаже постороннему человеку действует преимущественное право остальных собственников. Каждому из них нужно письменно сообщить цену, порядок расчетов, наличие рассрочки и другие условия сделки», — разъяснил Гаврилов. Постороннему покупателю нельзя продать долю дешевле или предоставить более выгодный порядок оплаты, а при изменении условий извещение придется направить заново, указал он.
Месячный срок считают со дня доставки извещения каждому совладельцу либо со дня, когда оно по закону считается доставленным, пояснил Гаврилов. «Отсчет со дня отправки письма может привести к спору. Надежнее передать извещение через нотариуса, поскольку позднее потребуется подтвердить его содержание и дату доставки. Продать долю раньше месяца можно, если все совладельцы письменно отказались от покупки. Наиболее безопасен нотариальный отказ», — рассказал парламентарий. Договор продажи отдельной доли удостоверяет нотариус, включая случай, когда покупателем становится другой совладелец. «Исключение чаще всего действует при одновременной продаже всей квартиры всеми собственниками по одному договору. Нотариус проверяет право продавца, уведомления, согласия, ограничения и расчеты, затем направляет сведения на регистрацию в ЕГРН», — отметил Гаврилов.
Покупатель становится собственником после внесения записи в ЕГРН, поэтому деньги лучше передавать через аккредитив, банковскую ячейку или депозит нотариуса с выдачей продавцу после регистрации, указал депутат. «Если преимущественное право нарушено, совладелец может в течение трех месяцев потребовать через суд перевести на себя права и обязанности покупателя», — предупредил он.