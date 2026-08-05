РБК сообщило о резком росте мошеннических операций через банкоматы

По его словам, увеличение числа таких операций в статистике стало следствием того, что с мая банки обязаны принимать заявления о хищениях с использованием банкоматов от граждан, даже если они не являются их клиентами. Представитель Банка России добавил РБК, что регулятор отслеживает риски и принимает превентивные меры, однако в этом канале пока не фиксируются негативные тенденции.