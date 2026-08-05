РБК сообщило о резком росте мошеннических операций через банкоматы

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Число мошеннических операций через банкоматы без согласия клиента во втором квартале 2026 года выросло до 1 764 случаев, что выше значения за весь 2025 год (1,07 тыс.). Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ РФ.
Согласно материалам Банка России, с которыми ознакомилось издание, число таких операций во втором квартале выросло в 2,2 раза по сравнению с первым кварталом. Объем похищенных средств составил 252,3 млн рублей.
Как пояснили РБК в пресс-службе ЦБ РФ, мошенники постоянно совершенствуют схемы обмана для обхода банковских антифрод-систем, в том числе пытаются вывести похищенные средства из периметра платежной инфраструктуры за счет их перевода в наличную форму. «Они убеждают граждан снять деньги в отделениях и передать средства третьим лицам либо зачислить на счета получателей через банкоматы», — отметил представитель регулятора изданию.
По его словам, увеличение числа таких операций в статистике стало следствием того, что с мая банки обязаны принимать заявления о хищениях с использованием банкоматов от граждан, даже если они не являются их клиентами. Представитель Банка России добавил РБК, что регулятор отслеживает риски и принимает превентивные меры, однако в этом канале пока не фиксируются негативные тенденции.