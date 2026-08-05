ДНР за счет скважин увеличила подачу воды почти на 50 тыс. куб. м в сутки

ДОНЕЦК, 5 августа. /ТАСС/. Общий дебет пробуренных в ДНР водных скважин достиг 48 тыс. куб. м в сутки, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия «Вода Донбасса».
«Проводится геологоразведка подземных источников, оцениваем запас, который можно будет использовать для водоснабжения. На сегодняшний день уже пробурено 34 скважины общим дебитом около 48 тыс. куб. м в сутки», — сказано в сообщении.
Отмечается, что еще семь скважин в работе — это Амвросиевская группа водозаборов, Осыковский и Конско-Ялынское месторождения.
Летом прошлого года республика получала не более 35% нужного объема воды для снабжения жителей из-за того, что Киев нарушил работу ключевого канала Северский Донец — Донбасс. Сейчас подачу увеличили до 40−45%. На сегодня подается до 500 тыс. кубометров воды в сутки. Ситуация усугубилась в прошлом году из-за малоснежной зимы, засушливой весны и лета. С июля 2025 года в ряде городов введена подача воды по графику. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.