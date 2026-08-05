В Башкирии работодатель выплатил сотруднице компенсацию за травму на производстве

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Установлено, что женщина получила травму ног во время работы, после чего ей была назначена бессрочная инвалидность. Несчастный случай произошел по вине должностных лиц предприятия, которые не обеспечили должный контроль за соблюдением требований безопасности и охраны труда.
Прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования и обязал работодателя выплатить женщине 400 тысяч рублей. После вмешательства надзорного ведомства сумма была перечислена в полном объеме.