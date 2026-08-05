Авторынок России начал терять темпы роста: что стало причиной

Продажи новых автомобилей в России могут начать снижаться к концу 2026 года. Об этом в интервью KP.RU заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
По данным «Автостата», рост рынка замедлился. За первое полугодие продажи увеличились на 14,8% по сравнению с 2025 годом, а в июле прирост составил лишь 1,2%.
Кадаков отметил, что рост начала года в основном компенсировал падение рынка в 2025 году. По его словам, высокие цены на автомобили и большие проценты по кредитам не позволяют рассчитывать на увеличение спроса.
«Думаю, в дальнейшем рынок начнет снижаться относительно показателей прошлого года. И по итогу мы получим плюс-минус те же 1,3 млн автомобилей, которые были проданы в 2025-м», — заключил автоэксперт.
Ранее KP.RU сообщал, что с 1 мая 2027 года в России будет расширен перечень оснований, по которым водителя можно лишить удостоверения и аннулировать его. Прежде всего речь идет о медицинских показаниях и отказе от прохождения медосвидетельствования.