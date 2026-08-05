5 млрд тенге направили на строительство водопровода в Актюбинской области

«Из специального государственного фонда выделено Т5 млрд на строительство группового водопровода от Сарыбулакского месторождения подземных вод в Актюбинской области. Проект направлен на обеспечение водоснабжением микрорайонов Батыс-1, Батыс-2 и Батыс-3 города Актобе, где продолжается жилищное строительство и растет нагрузка на коммунальные сети», — говорится в сообщении в среду.
По данным правительства, Сарыбулакское месторождение расположено в 56 км от Актобе. В рамках проекта планируется пробурить и обустроить 20 артезианских скважин, построить групповой водопровод и подвести сети к жилым массивам. Строительные работы начнутся уже в этом году.
После ввода объекта в эксплуатацию дополнительный объем подачи воды составит до 70 тыс. куб. м в сутки. Это позволит обеспечить надежное водоснабжение жителей Актобе, а также Алгинского и Мугалжарского районов. Разведанных запасов Сарыбулакского месторождения, как отмечается, достаточно для стабильного водоснабжения региона в течение последующих 30 лет.
В правительстве сообщили, что в 2024—2026 годах за счет средств Специального государственного фонда одобрено финансирование более 500 социальных проектов на общую сумму Т610 млрд, из которых 267 проектов стоимостью Т226,5 млрд направлены на развитие водной инфраструктуры.