5 млрд тенге направили на строительство водопровода в Актюбинской области

После ввода объекта в эксплуатацию дополнительный объем подачи воды составит до 70 тыс. куб. м в сутки. Это позволит обеспечить надежное водоснабжение жителей Актобе, а также Алгинского и Мугалжарского районов. Разведанных запасов Сарыбулакского месторождения, как отмечается, достаточно для стабильного водоснабжения региона в течение последующих 30 лет.