«Автостат» рассказал о росте продаж новых легковушек в РФ

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Объем реализации новых легковых автомобилей в РФ по итогам июля увеличился на 1,2% в годовом выражении и составил 122,1 тыс. единиц, говорится в сообщении агентства «Автостат».
«По итогам июля нынешнего года в нашей стране было реализовано 122 092 новых легковых машины, что на 1,2% больше, чем в том же месяце 2025 года. Об этом сообщают эксперты агентства “Автостат” со ссылкой на данные АО “ППК” и с учетом собственной сегментации», — сказано в сообщении.
В пятерку-лидеров марочного рейтинга в этот период вошли Lada (29,2 тыс. ед.), Haval (15,6 тыс.), Tenet (12,6 тыс.), Geely (8,3 тыс.) и Changan (5,5 тыс.).
Наиболее востребованными моделями на российском рынке в июле стали Lada Granta (11,1 тыс. ед), Haval Jolion (7,2 тыс.), Tenet T7 (7 тыс.), Lada Vesta (6 тыс.), Tenet T4L (4,1 тыс.).
По данным агентства, за прошедшие 7 месяцев 2026 года в России было реализовано 730,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 12,2% больше, чем в январе — июле 2025 года.