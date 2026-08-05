«Автостат» рассказал о росте продаж новых легковушек в РФ

«По итогам июля нынешнего года в нашей стране было реализовано 122 092 новых легковых машины, что на 1,2% больше, чем в том же месяце 2025 года. Об этом сообщают эксперты агентства “Автостат” со ссылкой на данные АО “ППК” и с учетом собственной сегментации», — сказано в сообщении.