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Мишустин предложил активнее сотрудничать в ЕАЭС по креативным проектам

Премьер сообщил, что совместные проекты со странами объединения способствуют увеличению торгово-экономического сотрудничества.

ГОРНО-АЛТАЙСК, 5 августа. /ТАСС/. России стоит активнее вовлекать партнеров по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) в совместные проекты в креативных индустриях. На это указал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с гендиректором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой.

«В преддверии визита в Чолпон-Ату (там завтра состоится заседание межправсовета стран ЕАЭС) хочу спросить о тех проектах, которые агентство делает вместе со странами — членами Евразийского экономического сообщества», — обратился он к Чупшевой в начале встречи. После того, как руководитель АСИ рассказала об основных направлениях сотрудничества, Мишустин отметил эффект от этой деятельности. «Без сомнения, такая работа способствует увеличению торгово-экономического сотрудничества, объема торговли. Вы сказали о промышленной кооперации. У нас уже свыше десятка проектов. Агентство большое внимание уделяет и другим сферам», — отметил он.

При этом, по оценке российского премьера, важно шире работать с коллегами по ЕАЭС в креативной сфере. «Совсем недавно мы собирались с представителями стран СНГ, премьер-министрами на конференцию по креативной индустрии, — напомнил он. — Мне кажется, мы тоже могли бы вовлекать наших коллег из стран ЕАЭС в эту тему более активно».

В Евразийский экономический союз входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия.

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