Мишустин предложил активнее сотрудничать в ЕАЭС по креативным проектам

«В преддверии визита в Чолпон-Ату (там завтра состоится заседание межправсовета стран ЕАЭС) хочу спросить о тех проектах, которые агентство делает вместе со странами — членами Евразийского экономического сообщества», — обратился он к Чупшевой в начале встречи. После того, как руководитель АСИ рассказала об основных направлениях сотрудничества, Мишустин отметил эффект от этой деятельности. «Без сомнения, такая работа способствует увеличению торгово-экономического сотрудничества, объема торговли. Вы сказали о промышленной кооперации. У нас уже свыше десятка проектов. Агентство большое внимание уделяет и другим сферам», — отметил он.