Мишустин отметил роль АСИ в развитии туризма в России

Мишустин напомнил, что речь шла в том числе об увеличении вклада туризма в экономику страны. «Мы обсудили подробно, что сделать, чтобы довести долю туризма во внутреннем валовом продукте до 5%. Эту задачу перед нами поставил наш президент», — напомнил председатель правительства.