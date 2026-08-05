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Мишустин отметил роль АСИ в развитии туризма в России

Премьер-министр напомнил, что Агентство стратегических инициатив активно принимает участие в разработке большого количества программ и стратегий.

ГОРНО-АЛТАЙСК, 5 августа. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив серьезно помогает в разработке программ по развитию туризма в России. На это указал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с гендиректором АСИ Светланой Чупшевой.

«Вчера здесь, в Республике Алтай, мы провели большое совещание по развитию туристической отрасли страны. Агентство стратегических инициатив активно принимает участие в разработке большого количества программ, стратегий по развитию туризма в России», — сказал он.

Мишустин напомнил, что речь шла в том числе об увеличении вклада туризма в экономику страны. «Мы обсудили подробно, что сделать, чтобы довести долю туризма во внутреннем валовом продукте до 5%. Эту задачу перед нами поставил наш президент», — напомнил председатель правительства.