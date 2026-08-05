Назван сегмент-лидер по числу закрытий магазинов в ТЦ Москвы

«Что касается потребности в обновлении торговых центров в целом, средний возраст качественного ТЦ в России к третьему кварталу 2026 года достиг 15,4 года, увеличившись за год на 0,7 года — с 14,7 года в третьем квартале 2025 года. В Москве торговые центры в среднем моложе: средний возраст столичного стока составляет 14,1 года против 13,6 года годом ранее. Для сравнения, по итогам 2024 года средний возраст московских ТЦ оценивался в 13,2 года, то есть рынок демонстрирует устойчивое старение действующего предложения», — отметила Прилуцкая.