Назван сегмент-лидер по числу закрытий магазинов в ТЦ Москвы

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Фэшн-сегмент лидирует по числу закрытий магазинов в торговых центрах Москвы, сообщила ТАСС руководитель отдела по работе с торговыми площадями CORE.XP Евгения Прилуцкая.
«Категория fashion остается лидером по закрытиям арендаторов в торговых центрах Москвы — 45,1% по количеству точек и 49,5% по площади во втором квартале 2026 года. Но именно эта категория показала самое сильное снижение в структуре: минус 13,7 процентных пункта по площади к первому кварталу 2026 года, то есть темпы оптимизации пошли на спад после особенно активной волны в конце 2025 года», — рассказала Прилуцкая.
Одновременно fashion вернул себе абсолютное лидерство по открытиям — 35,3% по количеству (+11,5 п. п. к первому кварталу 2026 года) и 42,4% по площади (+28,5 п. п.), добавила эксперт. К активным открытиям вернулись крупноформатные операторы, что говорит об адаптации сетевых игроков к росту издержек.
«Что касается потребности в обновлении торговых центров в целом, средний возраст качественного ТЦ в России к третьему кварталу 2026 года достиг 15,4 года, увеличившись за год на 0,7 года — с 14,7 года в третьем квартале 2025 года. В Москве торговые центры в среднем моложе: средний возраст столичного стока составляет 14,1 года против 13,6 года годом ранее. Для сравнения, по итогам 2024 года средний возраст московских ТЦ оценивался в 13,2 года, то есть рынок демонстрирует устойчивое старение действующего предложения», — отметила Прилуцкая.
По ее словам, основная причина — минимальный объем нового строительства последних лет. Так, например, в первом полугодии 2026 года в Москве открылось всего два торговых центра общей площадью 43,2 тыс. кв. м. «Обновление стока не поспевает за старением действующих объектов, и каждый год без масштабных открытий увеличивает средний возраст рынка. В регионах эффект выражен сильнее, чем в столице: там доля старых объектов исторически выше, а новый девелопмент носит более точечный характер», — объяснила эксперт.