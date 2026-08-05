Аналитик Солдатенкова назвала главные ошибки при открытии банковских вкладов

Выбор инструмента напрямую зависит от задачи: если планируется крупная покупка в течение года, лучше выбрать краткосрочный вклад на три-шесть месяцев или накопительный счет. Для долгосрочных целей подойдут депозиты от одного года или ценные бумаги. При этом ограничиваться одним продуктом не стоит. Распределение средств между инструментами с разными условиями помогает сохранять гибкость и снижает зависимость от колебаний рынка. Эксперт подчеркнула важность регулярного пересмотра финансовой стратегии при изменении доходов.