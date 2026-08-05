Аналитик Солдатенкова назвала главные ошибки при открытии банковских вкладов

Руководитель направления экспертной аналитики одного из финансовых маркетплейсов Инна Солдатенкова объяснила, как правильно распределять сбережения и на какие скрытые условия обращать внимание при выборе депозита.
Россияне часто допускают ряд типичных ошибок при размещении средств в банках. Как рассказала в беседе с РИА Новости Инна Солдатенкова, первая из них — отсутствие четкой цели накопления. Многие вкладчики открывают первый понравившийся депозит, не определив, понадобятся ли им деньги в ближайшее время или они формируют капитал на долгий срок.
Выбор инструмента напрямую зависит от задачи: если планируется крупная покупка в течение года, лучше выбрать краткосрочный вклад на три-шесть месяцев или накопительный счет. Для долгосрочных целей подойдут депозиты от одного года или ценные бумаги. При этом ограничиваться одним продуктом не стоит. Распределение средств между инструментами с разными условиями помогает сохранять гибкость и снижает зависимость от колебаний рынка. Эксперт подчеркнула важность регулярного пересмотра финансовой стратегии при изменении доходов.
Вторая распространенная ошибка — погоня за максимальной рекламной ставкой. Самый высокий процент обычно действует только при внесении крупной суммы или выполнении дополнительных требований банка. Кроме того, наиболее привлекательные ставки часто предлагают по продуктам без возможности пополнения или частичного снятия денег.
Третья проблема связана с финансовой инертностью. Граждане годами пользуются услугами одного банка, не проверяя предложения конкурентов, хотя при смене экономической ситуации разница в условиях может быть существенной. Поэтому перед открытием нового депозита или продлением действующего аналитик рекомендует сравнивать параметры разных вкладов с помощью финансовых маркетплейсов, где основные данные собраны в одном месте.
Напомним, на днях нижегородец выиграл 15 млн рублей в лотерею.