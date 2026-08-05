Суд в Челябинске взыскал 850 тыс. рублей с подрядчика за просрочку монтажных работ

Подрядчик, нарушивший сроки монтажных работ в Челябинске, выплатит 850 тыс. рублей, — Курчатовский районный суд при содействии Роспотребнадзора частично удовлетворил иск заказчика работ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного ведомства.
Как говорится в материалах дела, общая стоимость работ по договору составляла 550 тыс. рублей с поэтапной оплатой наличными, а работы по организации и проведению монтажа должны были завершиться в течение 30 дней. Однако подрядчик работы не закончил, а требование о возврате предоплаты и выплате неустойки (3%) проигнорировал.
Тогда заказчик обратился за помощью в Роспотребнадзор за защитой своих прав. Изучив материалы дела, суд решил взыскать с ответчика в пользу истца денежные средства по договору, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Итоговая сумма составила 850 тыс. рублей. Судебный акт вступил в законную силу.