Суд в Челябинске взыскал 850 тыс. рублей с подрядчика за просрочку монтажных работ

Как говорится в материалах дела, общая стоимость работ по договору составляла 550 тыс. рублей с поэтапной оплатой наличными, а работы по организации и проведению монтажа должны были завершиться в течение 30 дней. Однако подрядчик работы не закончил, а требование о возврате предоплаты и выплате неустойки (3%) проигнорировал.