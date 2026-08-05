От локального рекорда к глобальным переменам: как в Башкирии ремонтируют дороги и мосты

Вместо долгих ожиданий — опережение сроков и современные стандарты. Башкирия уверенно входит в новый дорожный сезон, превращая строительные площадки в образцы эффективной работы. За последние годы республика не просто ремонтирует дороги, а перестраивает логистику целых районов: новые мосты, сотни километров покрытия, умные светофоры и многое другое. Как региону удается совмещать амбициозные планы с ежедневной заботой о водителях и пешеходах — разбираемся вместе с журналистом Горобзор.ру.
Цифры, которые говорят сами за себя.
Прошлый год стал для дорожно-транспортной отрасли Башкирии поистине прорывным. При поддержке главы республики Радия Хабирова и в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» удалось сделать то, что еще пару лет назад казалось невозможным. Взять хотя бы открытие 140-километрового участка трассы М-12 «Восток» от Дюртюлей до границы с Пермским краем или реконструкцию исторического арочного моста в Уфе, который теперь встречает горожан и гостей столицы в новом обличье.
Также в рамках нацпроекта отремонтировали более 350 километров автодорог. Кроме того, завершена реконструкция подъезда к деревне Варшавка в Кармаскалинском районе — 2 километра новой дороги, которая подарила сельчанам комфортную связь с «большой землей».
Но главное — это подход к каждому объекту. В Балтачевском районе досрочно открыли мост через Быстрый Танып, а на год раньше срока был сдан мост через реку Ик у города Октябрьского, соединяющий Башкирию с Татарстаном. Всего в прошлом году привели в нормативное состояние 11 мостовых сооружений общей протяженностью 1260 погонных метров.
Умные дороги, безопасность и новый транспорт.
Масштабный ремонт — это только половина дела. В Башкирии внедряют передовые технологии, чтобы дороги стали не только ровными, но и «умными». Интеллектуальная транспортная система в Уфимской агломерации вышла на 4-й этап развития. Как сообщили журналисту Горобзор.ру в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии, в городе установлено 148 модернизированных светофоров, 70 камер и 13 метеостанций, которые следят за дорожной ситуацией в реальном времени. Результат не заставил себя ждать: пропускная способность выросла на 15%, а время в пути на ключевых маршрутах сократилось на 18%.
Но главное мерило успеха — это человеческие жизни. Благодаря комплексной работе по безопасности дорожного движения за последние семь лет смертность в ДТП в Башкирии сократилась более чем на 32%. Только за 2025 год удалось спасти 22 человека. И это весомый вклад в общее дело.
Развивается и железнодорожное сообщение. На станции Дема открыт транспортно-пересадочный узел, запущен «Южно-Уральский экспресс» до Челябинска. В планах — маршруты до Самары и Магнитогорска, а также увеличение частоты поездов до Стерлитамака и Оренбурга. Воздушная гавань республики — аэропорт Уфа — вошел в десятку крупнейших в стране, обслужив почти 5 млн пассажиров и открыв рейсы в Китай, Вьетнам и Шри-Ланку.
Мост, который ждали.
Очередным символом большой работы стал досрочный ремонт стратегического моста через реку Берсувань на трассе Р-240 Уфа — Оренбург. Этот объект, соединяющий столицу с южными воротами региона и аэропортом, завершили на две недели раньше плана, превратив его из проблемного участка в образец современного дорожного сервиса. Мост, построенный еще в 1976 году, расположен у села Чесноковка в Уфимском районе, и за почти полвека эксплуатации сооружение износилось. Жители и водители, ежедневно пользующиеся этой переправой, подтверждают: мост давно требовал обновления.
«Я каждый день езжу по этому мосту на работу в Уфу. Старое покрытие, ямы, зимой вообще страшно было проезжать. Хорошо, что наконец взялись за ум. Лучше потерпеть летом, чем потом разбивать машину или, не дай бог, попасть в аварию», — делится житель села Чесноковка Ильдар Ганиев.
С ним согласна и другая местная жительница.
«У меня двое детей, возила их в школу. Мост давно требовал ремонта — ограждения старые, тротуаров нормальных нет. Мы очень ждали, когда его начнут приводить в порядок», — рассказывает Гузель Фаттахова.
Ремонт стартовал 1 июня 2026 года, и чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, работы разбили на три этапа с поэтапным перекрытием полос. Сначала закрыли правую сторону в направлении Оренбурга, затем — левую в сторону Уфы. На все время ремонта на мосту организовали реверсивное движение со светофорами: утром машины ехали по трем полосам в сторону Уфы, вечером — в сторону Оренбурга. Водителям рекомендовали заранее выезжать в аэропорт, учитывая возможные задержки.
Изначально планировалось, что ремонт продлится до 5 сентября. Однако подрядчик, работая круглосуточно, сумел значительно ускорить темпы. По словам представителя Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии, уже к концу июня строители опережали график на 10−11 дней и приступили к ремонту второй половины моста раньше срока. Столь оперативная работа не осталась незамеченной водителями.
«Когда увидел, как быстро идут работы, даже удивился. Думал, все лето простоим, а тут уже движение запустили. Молодцы, реально стараются», — говорит водитель из Уфы Андрей Катышов.
А водитель маршрутки Рамиль Якупов улыбается:
«Сейчас ездить одно удовольствие. Раньше трясло так, что пассажиры жаловались. А теперь ровно, красиво, как по маслу. Спасибо, что услышали нас».
Глава Башкирии Радий Хабиров держал ход работ на личном контроле и подчеркивал важность своевременного информирования жителей о ремонтных работах, чтобы водители могли планировать маршрут заранее и избегать пробок. В декабре 2019 года в своем послании к Госсобранию — Курултаю Башкирии он сказал: «Дороги — это невероятно сложная история, но это наш важнейший приоритет».
Мнение эксперта: почему это важно.
Транспортный эксперт, блогер, научный руководитель проектов Научно-исследовательского центра региональных транспортных систем России Олег Арефьев в беседе с журналистом Горобзор.ру обратил внимание на важность своевременного ремонта: ведь если мост или иное искусственное сооружение находится в аварийном состоянии, его просто закроют, и все.
Отдельного внимания, по мнению Арефьева, заслуживает программа ремонта фонящих дорог — тех самых проблемных участков, на которые жалуются жители.
«Условно фонящие дороги — это скорее вопрос распределения и планирования бюджета. По обычному порядку сложно оперативно реагировать на те или иные вопросы, возникающие вдруг, а если провести их по отдельности, то оперативность решений растет в несколько раз», — отмечает собеседник.
Эксперт также высоко оценивает тот факт, что в регионе удается удерживать ситуацию под контролем даже в непростые времена. Среди главных событий за 2025 год Олег Арефьев выделяет запуск движения по трассе М-12 «Восток», участок которой проходит по территории республики, а также в масштабах Уфы — арочный и Шакшинский мосты. Местные жители тоже отмечают позитивные перемены.
«Мы тут живем уже 30 лет, — говорит пенсионерка из Чесноковки Мария Вагапова. — Мост старый был, страшный. А теперь смотрю — новый, красивый. Внуки говорят: “Бабушка, как здорово!” Спасибо главе, что о нас не забывает».
Символ перемен.
Ремонт моста через Берсувань стал наглядным примером того, как в Башкирии системно подходят к решению дорожных проблем. Старое, опасное сооружение уступает место современному, безопасному объекту. И делается это не за годы, а за одно лето — с опережением графика и с заботой о людях.
И таких объектов в республике — десятки. Мосты, дороги, развязки — все это создает единую транспортную сеть, которая связывает города и села, открывает новые туристические маршруты и, главное, делает жизнь людей безопаснее и комфортнее. Как метко говорят в народе: «Хорошая дорога, как хороший человек — ее не замечаешь». И действительно, когда покрытие ровное, разметка видна, а мост не трясется, водители просто едут по своим делам, не думая о рисках. Именно к этому идеалу и стремятся дорожники Башкирии, ежегодно приводя в порядок сотни километров трасс и мостов.