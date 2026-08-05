От локального рекорда к глобальным переменам: как в Башкирии ремонтируют дороги и мосты

Масштабный ремонт — это только половина дела. В Башкирии внедряют передовые технологии, чтобы дороги стали не только ровными, но и «умными». Интеллектуальная транспортная система в Уфимской агломерации вышла на 4-й этап развития. Как сообщили журналисту Горобзор.ру в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Башкирии, в городе установлено 148 модернизированных светофоров, 70 камер и 13 метеостанций, которые следят за дорожной ситуацией в реальном времени. Результат не заставил себя ждать: пропускная способность выросла на 15%, а время в пути на ключевых маршрутах сократилось на 18%.