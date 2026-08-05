Цены на новостройки в Набережных Челнах выросли почти на 10% за месяц

Набережные Челны попали в список городов, где новостройки дорожают быстрее всего. По данным портала «Мир квартир», в июле средняя цена квартиры в новостройке выросла на 9,7% и составила 9,5 миллиона рублей. Квадратный метр подорожал на 5,4% — теперь он стоит 168,3 тысячи рублей.
В Казани рост был скромнее. Квадратный метр в новостройках прибавил 1,7% и достиг 254,8 тысячи рублей. Средняя цена квартиры выросла на 0,4% — до 12,8 миллиона рублей.
По стоимости жилья Казань занимает четвертое место в стране. Дороже только Москва, Сочи и Санкт-Петербург.
В целом по России квадратный метр на рынке новостроек в июле подорожал на 2,8% — до 164,6 тысячи рублей. Средняя цена квартиры выросла на 2% — до 8,5 миллиона рублей.
Исследование охватило 70 крупнейших городов. В 60 из них цены выросли, в 10 — снизились.