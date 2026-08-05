Цены на новостройки в Набережных Челнах выросли почти на 10% за месяц

Набережные Челны попали в список городов, где новостройки дорожают быстрее всего. По данным портала «Мир квартир», в июле средняя цена квартиры в новостройке выросла на 9,7% и составила 9,5 миллиона рублей. Квадратный метр подорожал на 5,4% — теперь он стоит 168,3 тысячи рублей.