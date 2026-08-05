Россия нарастила доходы от удобрений после обвала поставок в ЕС

Дополнительные пошлины на некоторые российские и белорусские удобрения начали действовать в Евросоюзе 1 июля 2025 года. Однако полного запрета на поставки ЕС не вводил. На первом этапе к базовой ставке в 6,5% добавили сбор в размере от 40 до 45 евро за тонну. Его планируют поэтапно повышать и к 2028 году довести до 430 евро за тонну, сообщает Еврокомиссия.