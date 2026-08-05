Объехал пробку — попал на 5000: «Обочечников» хотят отучить от опасной привычки рублём

Проблема обостряется в летний сезон с ростом числа машин и заторов. В это время появляются автомобилисты, которые пытаются обогнать всех сбоку. Подобное поведение нередко заканчивается драками или авариями с гибелью людей, в том числе в этом году в Московской и Воронежской областях.