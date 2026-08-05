Башкирия увеличила экспорт пиломатериалов на 6%

Изделия лесной промышленности поставлялись в Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
За январь — июль прошлого года объем экспорта составил более 32,8 тыс. куб. м. Тогда помимо вышеназванных государств башкирскую продукцию импортировал Афганистан.
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